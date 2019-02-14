Параметры вклада Выплата процентов в конце срока проценты начисляются ежедневно Капитализация ежемесячно Особые условия вклад открывается для передачи денежных средств на вкладе в залог Банку для обеспечения исполнения обязательств по кредитам и гарантиям, предоставленным Ижкомбанком;

права по договору банковского вклада могут быть переданы в залог Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 06.02.2019 13:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.