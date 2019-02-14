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Залоговый

Ижкомбанк,

Ижкомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
24 мес.
от 1 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
проценты начисляются ежедневно
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
  • вклад открывается для передачи денежных средств на вкладе в залог Банку для обеспечения исполнения обязательств по кредитам и гарантиям, предоставленным Ижкомбанком;
  • права по договору банковского вклада могут быть переданы в залог
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.02.2019 13:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Залоговый» в 15 городах России
4 637
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Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
ОГРН
1021800000090
Отделения и банкоматы
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Отделения 10
Банкоматы 62
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Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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