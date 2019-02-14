Параметры вклада Выплата процентов проценты вперед на счёт до востребования в течение трех рабочих дней после зачисления суммы процентов на счет по вкладу «До востребования» банк осуществляет перевод денежных средств в сумме выплаченных процентов по указанным в заявлении вкладчика реквизитам на счет доверительного управления Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад открывается при условии наличия заключенного между банком и вкладчиком договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги в ПАО Банк «СИАБ» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 17.01.2019 19:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.