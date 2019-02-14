Вход

Инвестиционный

СИАБ,

СИАБ вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: проценты вперед
Вклад
Доход
Мой доход
324 893
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 5 000 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
проценты вперед на счёт до востребования
в течение трех рабочих дней после зачисления суммы процентов на счет по вкладу «До востребования» банк осуществляет перевод денежных средств в сумме выплаченных процентов по указанным в заявлении вкладчика реквизитам на счет доверительного управления
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается при условии наличия заключенного между банком и вкладчиком договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги в ПАО Банк «СИАБ»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
17.01.2019 19:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 2 городах России
3 972
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
Сайт
www.siab.ru
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Телефоны
8 800 200-81-30 — единая справочная служба
(812) 347-87-87

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