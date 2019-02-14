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Удачный год

Тамбовкредитпромбанк,

Тамбовкредитпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
608
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 10 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • от 31 до 90 дней - 4%;
  • от 91 до180 дней - 5,5%;
  • от 181до 270 дней - 5,8%;
  • от 271 до 360 дней - 5,9%;
  • от 361 до 370 дней - 6% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 15:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удачный год» в 7 городах России
4 297
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Справочная информация
АО «Банк «Тамбовкредитпромбанк»
Адрес
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
ОГРН
1026800000017
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тамбов
Отделения 6
Банкоматы 6
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Телефоны
(4752) 72-05-08

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