Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 31 до 90 дней - 4%;

от 91 до180 дней - 5,5%;

от 181до 270 дней - 5,8%;

от 271 до 360 дней - 5,9%;

от 361 до 370 дней - 6% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 15:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.