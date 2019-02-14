Британия
Енисейский Объединенный Банк,
Енисейский Объединенный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
GBP
Ставка
до 4,50%
Сумма
от 3 000 £
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
137 £
Ставка
4,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|91 день
|181 день
|370 дней
|от 3 000 £
|2,5
|3,5
|4
|4,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- с 1 по 30 день - 0,25%;
- с 31 по 90 день - 0,75%;
- c 91 по 180 день - 1%;
- с 181 по 369 день - 1,25% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 12:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Британия» в 29 городах России
3 274
Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
- Адрес
- 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Красноярск
- Телефоны
-
8 800 200-97-00 — единая справочная служба
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