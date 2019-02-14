Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 1 по 30 день - 0,25%;

с 31 по 90 день - 0,75%;

c 91 по 180 день - 1%;

с 181 по 369 день - 1,25% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 12:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.