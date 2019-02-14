Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 60 дней срока действия вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: по истечении 367 дней - по ставке 6% годовых Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 367 дней - по ставке 6% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 30.01.2019 14:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.