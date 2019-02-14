Срочный специальный
Химик,
Химик вкладВсе вклады банка
Валюта
USD
Ставка
1,30%
Сумма
от 3 500 $
Срок
375 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
47 $
Ставка
1,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|375 дней
|от 3 500 $
|1,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
100 долларов
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 14:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный специальный» в 1 городе России
2 925
Справочная информация
ПАО «Коммерческий Банк «Химик»
- Адрес
- 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10б
- ОГРН
- 1025200000198
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Дзержинск
- Телефоны
-
(8313) 26-16-08
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