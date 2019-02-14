Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в зависимости от срока фактического нахождения средств на счете: до 30 дней - 0,1%;

31-60 дней - 0,5%;

61-90 дней - 0,8%;

91-180 дней - 1%;

181-249 дней - 1,5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 15:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.