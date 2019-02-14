Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 5 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях начисление процентов производится за полное число кварталов хранения вклада - по ставке, указанной в договоре Автопролонгация возможна Дата актуализации 04.02.2019 16:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.