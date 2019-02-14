Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,25%);

вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета вкладчика с использованием банковской карты посредством системы «КУБ-Direct» Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 366 дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 367 дней: с 1 по 90 день - по ставке "До востребования", с 91 по 180 день - 4,5%, со 181 по 366 день - 5% годовых;

с 367 по 1100 день: за первые 367 дней - 5,25%, с 368 дня - 4,75% годовых Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 13.02.2019 17:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.