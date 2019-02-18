Капитал
Братский АНКБ,
Братский АНКБ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
56 546 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|366 дней
|от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
по ставке 1% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 16:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 5 городах России
3 252
Справочная информация
АО «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк»
- Адрес
- 665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, д. 43
- ОГРН
- 1023800000069
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Братск
- Телефоны
-
(3953) 41-63-64
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-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|Мин. сумма
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|7,4
|100 000 ₽
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|Сберегательный
|6,7
|10 000 ₽
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|Прогрессивный (с ежемесячной капитализацией)
|6,5
|1 000 ₽
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|Народный
|6,5
|2 000 ₽
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|Зимний
|6,5
|500 000 ₽
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|Сибирский
|6,2
|1 000 ₽
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|Прогрессивный (в конце срока)
|1,5
|1 000 ₽
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