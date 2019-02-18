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Капитал

Братский АНКБ,

Братский АНКБ вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
56 546
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней
от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

по ставке 1% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 16:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 5 городах России
3 252
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Справочная информация
АО «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк»
Адрес
665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, д. 43
ОГРН
1023800000069
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Телефоны
(3953) 41-63-64

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Сберегательный 6,7 10 000 ₽ Посмотреть
Прогрессивный (с ежемесячной капитализацией) 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Народный 6,5 2 000 ₽ Посмотреть
Зимний 6,5 500 000 ₽ Посмотреть
Сибирский 6,2 1 000 ₽ Посмотреть
Прогрессивный (в конце срока) 1,5 1 000 ₽ Посмотреть
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