Растущий процент
Горбанк,
Горбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,95%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 184 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
355 542 ₽
Ставка
6,95%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|184 дня
|367 дней
|от 50 000 ₽
|6,45
|6,25
|от 300 000 ₽
|6,85
|6,55
|от 1 000 000 ₽
|6,9
|6,6
|от 10 000 000 ₽
|6,95
|6,65
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растущий процент» в 1 городе России
6 055
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий Банк «Петербургский Городской банк»
- Адрес
- 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 15
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 449-95-59
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