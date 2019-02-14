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Растущий процент

Горбанк,

Горбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 6,95%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 184 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
355 542
Ставка
6,95%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
184 дня 367 дней
от 50 000 ₽ 6,45 6,25
от 300 000 ₽ 6,85 6,55
от 1 000 000 ₽ 6,9 6,6
от 10 000 000 ₽ 6,95 6,65
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растущий процент» в 1 городе России
6 055
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий Банк «Петербургский Городской банк»
Адрес
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 15
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 2
Банкоматы 8
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Телефоны
(812) 449-95-59

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