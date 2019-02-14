максимальная сумма всех дополнительных взносов не может превышать первоначальную сумму вклада;
для договоров сроком от 31 до 180 дней - не позднее 30 дней до окончания срока, от 181 до 549 дней - не позднее 60 дней до окончания срока
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 17:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.