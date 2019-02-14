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Правильным курсом +

Морской Банк,

Морской Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,55%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
5 064
Ставка
6,55%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 275 дней от 276 до 366 дней от 367 до 549 дней
от 3 000 ₽ 5,7 5,85 5,9 5,95 5,7
от 50 000 ₽ 5,85 6,1 6,2 6,25 6
от 100 000 ₽ 5,95 6,35 6,5 6,55 6,3
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 275 дней от 276 до 366 дней от 367 до 549 дней
от 100 $ 0,05 0,1 0,2 0,35 0,25
от 1 000 $ 0,05 0,1 0,2 0,4 0,3
от 2 000 $ 0,05 0,2 0,35 0,5 0,5
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 275 дней от 276 до 366 дней от 367 до 549 дней
от 100 € 0,05 0,1 0,1 0,15 0,05
от 1 000 € 0,05 0,1 0,1 0,15 0,05
от 2 000 € 0,05 0,1 0,15 0,2 0,05
Параметры вклада
Срок действия
с 31.07.2015
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 3 000 рублей, 100 долларов/евро;
  • максимальная сумма всех дополнительных взносов не может превышать первоначальную сумму вклада;
  • для договоров сроком от 31 до 180 дней - не позднее 30 дней до окончания срока, от 181 до 549 дней - не позднее 60 дней до окончания срока
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 17:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Правильным курсом +» в 8 городах России
25 684
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Справочная информация
АО «Морской Акционерный Банк»
Адрес
117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1—2
ОГРН
1027700568224
Сайт
www.maritimebank.com
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Телефоны
(495) 777-11-77

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