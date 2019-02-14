Параметры вклада Срок действия с 31.07.2015 Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей, 100 долларов/евро;

максимальная сумма всех дополнительных взносов не может превышать первоначальную сумму вклада;

для договоров сроком от 31 до 180 дней - не позднее 30 дней до окончания срока, от 181 до 549 дней - не позднее 60 дней до окончания срока Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 04.02.2019 17:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.