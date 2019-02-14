Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 500 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 день - 2,5%;

с 91 по 180 день - 3%;

с 181 по 369 день - 3,5%;

с 370 по 719 день - 4%;

с 720 по 1079 день - 4,5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 12:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.