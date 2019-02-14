Пенсионный особый
НИКО-Банк,
НИКО-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,51%
Сумма
от 10 ₽
Срок
от 500 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 ₽
Ставка
5,51%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|500 дней
|700 дней
|1000 дней
|от 10 ₽
|4,78
|5,13
|5,51
- по вкладу предусмотрено до пяти периодов начисления процентов: до 100 дней - 4%; от 101 до 400 дней - 4,8%; от 401 до 500 дней - 5,5%; от 501 до 700 дней - 6%; от 701 до 1 000 дней - 6,4% годовых;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
вклад открывается:
- при предъявлении пенсионного удостоверения;
- при оформлении заявления на получение пенсии и социальных выплат;
- лицам, достигшим пенсионного возраста (54 года для женщин, 59 лет для мужчин);
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,4%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- иные
процентная ставка на сумму пополнения рассчитывается из фактического срока нахождения денежных средств на вкладе: до 100 дней - 4%; от 101 до 400 дней - 4,8%; от 401 до 500 дней - 5,5%; от 501 до 700 дней - 6%; от 701 до 1 000 дней - 6,4% годовых
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 17:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный особый» в 8 городах России
3 471
Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
- Адрес
- 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- ОГРН
- 1025600001679
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
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(3532) 34-00-34
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