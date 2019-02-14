процентная ставка на сумму пополнения рассчитывается из фактического срока нахождения денежных средств на вкладе: до 100 дней - 4%; от 101 до 400 дней - 4,8%; от 401 до 500 дней - 5,5%; от 501 до 700 дней - 6%; от 701 до 1 000 дней - 6,4% годовых