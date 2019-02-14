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Пенсионный особый

НИКО-Банк,

НИКО-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,51%
Сумма
от 10 ₽
Срок
от 500 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2
Ставка
5,51%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
500 дней 700 дней 1000 дней
от 10 ₽ 4,78 5,13 5,51
  • по вкладу предусмотрено до пяти периодов начисления процентов: до 100 дней - 4%; от 101 до 400 дней - 4,8%; от 401 до 500 дней - 5,5%; от 501 до 700 дней - 6%; от 701 до 1 000 дней - 6,4% годовых;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

вклад открывается:

  • при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • при оформлении заявления на получение пенсии и социальных выплат;
  • лицам, достигшим пенсионного возраста (54 года для женщин, 59 лет для мужчин);
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,4%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • иные

процентная ставка на сумму пополнения рассчитывается из фактического срока нахождения денежных средств на вкладе: до 100 дней - 4%; от 101 до 400 дней - 4,8%; от 401 до 500 дней - 5,5%; от 501 до 700 дней - 6%; от 701 до 1 000 дней - 6,4% годовых

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 17:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный особый» в 8 городах России
3 471
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
ОГРН
1025600001679
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Телефоны
(3532) 34-00-34

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