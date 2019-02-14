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Копилка

Углеметбанк,

Углеметбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
200 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
103
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
200 дней
от 3 000 ₽ 6,25
  • предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 50 день - 8%, с 51 по 100 день - 7%, со 101 по 200 день - 5% годовых;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
Пополнение
возможно
  • от 500 рублей (в терминалах самообслуживания возможно пополнение вкладов в сумме от 1 копейки до 15 000 рублей);
  • не позднее 90 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Дата актуализации
14.02.2019 14:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка» в 13 городах России
4 854
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Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 15
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Телефоны
(351) 247-49-79

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