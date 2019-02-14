Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%) Пополнение возможно от 500 рублей (в терминалах самообслуживания возможно пополнение вкладов в сумме от 1 копейки до 15 000 рублей);

не позднее 90 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна не более 1 раз Дата актуализации 14.02.2019 14:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.