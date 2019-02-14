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Пенсионный Накопительный (для зачисления пенсии)

Центр-инвест,

Центр-инвест вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 10 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 10 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно

безналичное перечисление пенсии и пособия

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
07.02.2019 11:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Накопительный (для зачисления пенсии)» в 80 городах России
14 759
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
Сайт
www.centrinvest.ru
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Банкоматы 154
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Телефоны
(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба

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