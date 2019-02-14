Пенсионный Накопительный (для зачисления пенсии)
Центр-инвест,
Центр-инвест вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 10 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 10 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно
безналичное перечисление пенсии и пособия
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 11:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Накопительный (для зачисления пенсии)» в 80 городах России
14 759
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
- Адрес
- 344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
- Сайт
- www.centrinvest.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба
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|Особый
|3
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|Срочный
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