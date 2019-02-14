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Пенсионный

Юг-Инвестбанк,

Юг-Инвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,37%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 742
Ставка
5,37%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 10 000 ₽ 5,37

три периода начисления процентов:

  • 5,7% годовых до 370 дней;
  • 5,4% - от 371 до 740 дней;

  • 5% - от 741 до 1 100 дней;

  • указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад предназначен для зачисления денежных средств, поступивших из пенсионного фонда;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,7%)
Пополнение
возможно

безналичное перечисление

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты начисляются и уплачиваются за полный период (квартал) по основной ставке, действующей в данном периоде, за неполный период — по ставке вклада «до востребования»

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 26 городах России
2 735
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(861) 259-66-56

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