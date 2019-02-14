указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Лестничный вклад да Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад предназначен для зачисления денежных средств, поступивших из пенсионного фонда;

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,7%) Пополнение возможно безналичное перечисление Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты начисляются и уплачиваются за полный период (квартал) по основной ставке, действующей в данном периоде, за неполный период — по ставке вклада «до востребования» Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 17:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.