Добрые проценты
Локо-Банк,
Локо-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 107 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|100 дней
|400 дней
|от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|6,5
|7,5
- проценты начисляются по периодам: для вклада на 100 дней: первые 50 дней - 6,5%;
- вторые 50 дней - 6,5%;
- для вклада на 400 дней: первые 300 дней - 7,5%;
- с 301 дня - также 7,5%;
- указаны средние годовые процентные ставки на весь срок размещения вклада
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.10.2015
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
- благотворительный
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%);
- 0,035% от суммы вклада на день выплаты процентов ежемесячно перечисляется в адрес Благотворительного Фонда Константина Хабенского;
- перечисление осуществляется со счета для выплаты процентов
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 1 000 рублей;
- для вкладов на срок 400 дней возможно первые 100 дней срока вклада;
- для вкладов на срок 100 дней пополнение не предусмотрено
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
- по ставке 0,5% годовых;
- сумма, перечисленная в адрес Благотворительного Фонда, возврату не подлежит
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 28.01.2019 14:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Добрые проценты» в 21 городе России
77 740
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
- 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Сайт
- www.lockobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-50-50 — единая справочная служба
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