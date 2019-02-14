Параметры вклада Срок действия с 01.10.2015 Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Лестничный вклад да Специальный вклад благотворительный Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%);

0,035% от суммы вклада на день выплаты процентов ежемесячно перечисляется в адрес Благотворительного Фонда Константина Хабенского;

перечисление осуществляется со счета для выплаты процентов Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей;

для вкладов на срок 400 дней возможно первые 100 дней срока вклада;

для вкладов на срок 100 дней пополнение не предусмотрено Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования по ставке 0,5% годовых;

сумма, перечисленная в адрес Благотворительного Фонда, возврату не подлежит Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 28.01.2019 14:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.