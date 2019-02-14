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Добрые проценты

Локо-Банк,

Локо-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
4 107
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
100 дней 400 дней
от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6,5 7,5
  • проценты начисляются по периодам: для вклада на 100 дней: первые 50 дней - 6,5%;
  • вторые 50 дней - 6,5%;
  • для вклада на 400 дней: первые 300 дней - 7,5%;
  • с 301 дня - также 7,5%;
  • указаны средние годовые процентные ставки на весь срок размещения вклада
Параметры вклада
Срок действия
с 01.10.2015
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
благотворительный
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%);
  • 0,035% от суммы вклада на день выплаты процентов ежемесячно перечисляется в адрес Благотворительного Фонда Константина Хабенского;
  • перечисление осуществляется со счета для выплаты процентов
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 1 000 рублей;
  • для вкладов на срок 400 дней возможно первые 100 дней срока вклада;
  • для вкладов на срок 100 дней пополнение не предусмотрено
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
  • по ставке 0,5% годовых;
  • сумма, перечисленная в адрес Благотворительного Фонда, возврату не подлежит
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
28.01.2019 14:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Добрые проценты» в 21 городе России
77 740
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Сайт
www.lockobank.ru
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Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба

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