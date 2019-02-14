Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования до 181 дня - по ставке вклада "До востребования", свыше 181 дня - по ставке 1,5% годовых (1,7% через интернет-банк/банкомат) Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях 0,15 п.п. при открытии через интернет-банк; по вкладам, открываемым пенсионерами, устанавливается максимальная процентная ставка для выбранного срока вклада, независимо от суммы вклада Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через банкомат или через интернет-банк Дата актуализации 13.02.2019 16:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.