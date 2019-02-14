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Доходный

Сургутнефтегазбанк,

Сургутнефтегазбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,05%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
20 667
Ставка
5,05%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 31 до 61 дня от 61 до 91 дня от 91 до 181 дня от 181 до 365 дней от 365 до 547 дней от 547 до 730 дней от 730 до 1095 дней
от 1 000 ₽ 3,95 4,1 4,5 4,65 4,75 4,75 4,75
от 100 000 ₽ 4,1 4,25 4,65 4,8 4,9 4,9 4,9
от 400 000 ₽ 4,25 4,4 4,8 4,95 5,05 5,05 5,05
от 700 000 ₽ 4,25 4,4 4,8 4,95 5,05 5,05 5,05
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

до 181 дня - по ставке вклада "До востребования", свыше 181 дня - по ставке 1,5% годовых (1,7% через интернет-банк/банкомат)

Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • 0,15 п.п. при открытии через интернет-банк; по вкладам, открываемым пенсионерами, устанавливается максимальная процентная ставка для выбранного срока вклада, независимо от суммы вклада
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат или через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 16:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 11 городах России
5 160
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
ОГРН
1028600001792
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сургут
Отделения 12
Банкоматы 84
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Телефоны
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба

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