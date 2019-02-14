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Накопительный

Сургутнефтегазбанк,

Сургутнефтегазбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 4,60%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
9 212
Ставка
4,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 91 до 181 дня от 181 до 365 дней от 365 до 547 дней от 547 до 730 дней от 730 до 1095 дней
от 1 000 ₽ 4,2 4,3 4,3 4,25 4,15
от 100 000 ₽ 4,35 4,45 4,45 4,4 4,3
от 400 000 ₽ 4,5 4,6 4,6 4,55 4,45
от 700 000 ₽ 4,5 4,6 4,6 4,55 4,45
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

до 181 дня - по ставке вклада "До востребования", свыше 181 дня – по ставке 1,3% годовых (1,5% через интернет-банк/банкомат)

Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • 0,15 п.п. при открытии через интернет-банк; по вкладам, открываемым пенсионерами, устанавливается максимальная процентная ставка для выбранного срока вклада, независимо от суммы вклада
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат или через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 16:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 11 городах России
4 380
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
ОГРН
1028600001792
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сургут
Отделения 12
Банкоматы 84
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Телефоны
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба

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