Удобный
Сургутнефтегазбанк,
Сургутнефтегазбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 4,30%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 605 ₽
Ставка
4,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 91 до 181 дня
|от 181 до 365 дней
|от 365 до 547 дней
|от 547 до 730 дней
|от 730 до 1095 дней
|от 15 000 ₽
|3,9
|4
|3,75
|3,65
|3,45
|от 100 000 ₽
|4,05
|4,15
|3,9
|3,8
|3,6
|от 400 000 ₽
|4,2
|4,3
|4,05
|3,95
|3,75
|от 700 000 ₽
|4,2
|4,3
|4,05
|3,95
|3,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток составляет 50% от суммы вклада
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
до 181 дня - по ставке вклада "До востребования", свыше 181 дня - по ставке 1,1% годовых (1,3% через интернет-банк/банкомат)
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
- 0,15 п.п. при открытии через интернет-банк; по вкладам, открываемым пенсионерами, устанавливается максимальная процентная ставка для выбранного срока вклада, независимо от суммы вклада
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат или через интернет-банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 11 городах России
3 926
Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- ОГРН
- 1028600001792
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сургут
- Телефоны
-
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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|Макс. ставка, %
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|7
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