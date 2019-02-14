общая сумма вкладов, открытых на одного клиента, не может превышать максимальную сумму вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения по вкладам сроком 91 и 181 день - в течение всего срока, 366 дней - в течение первых 180 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 30.01.2019 14:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.