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Он-Л@йм перезагрузка

Уралпромбанк,

Уралпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
652
Ставка
6,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 366 дней
от 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,2 6,3 6,5

общая сумма вкладов, открытых на одного клиента, не может превышать максимальную сумму вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

по вкладам сроком 91 и 181 день - в течение всего срока, 366 дней - в течение первых 180 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
30.01.2019 14:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Он-Л@йм перезагрузка» в 2 городах России
2 896
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Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 19
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Телефоны
(351) 239-65-65

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Пенсионный срочный 7 1 000 ₽ Посмотреть
Он-Л@йм перезагрузка (онлайн) 6,7 10 000 ₽ Посмотреть
Доходчивый 6 10 000 ₽ Посмотреть
КапиталистЪ 6 50 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный 5,8 15 000 ₽ Посмотреть
Премьер 5,5 50 000 000 ₽ Посмотреть
Сейф 5,5 3 000 000 ₽ Посмотреть
Валютный компас 5 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный универсальный 3 10 ₽ Посмотреть
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