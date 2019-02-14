Он-Л@йм перезагрузка
Уралпромбанк,
Уралпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
652 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|366 дней
|от 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,2
|6,3
|6,5
общая сумма вкладов, открытых на одного клиента, не может превышать максимальную сумму вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
по вкладам сроком 91 и 181 день - в течение всего срока, 366 дней - в течение первых 180 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 14:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Он-Л@йм перезагрузка» в 2 городах России
2 896
Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 239-65-65
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Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Пенсионный срочный
|7
|1 000 ₽
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|Он-Л@йм перезагрузка (онлайн)
|6,7
|10 000 ₽
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|Доходчивый
|6
|10 000 ₽
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|КапиталистЪ
|6
|50 000 ₽
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|Оптимальный
|5,8
|15 000 ₽
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|Премьер
|5,5
|50 000 000 ₽
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|Сейф
|5,5
|3 000 000 ₽
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|Валютный компас
|5
|10 000 ₽
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|Пенсионный универсальный
|3
|10 ₽
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