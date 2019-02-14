Пенсионный
ЕАТП Банк,
ЕАТП Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 291 ₽
Ставка
6,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|2 года
|от 50 000 ₽
|6,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад предназначен для клиентов, которые получают пенсию от Пенсионного фонда РФ (территориальных органов ПФ РФ), министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, а также от негосударственных пенсионных фондов
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
5 000 рублей; не позднее 180 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 15:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 1 городе России
3 055
Справочная информация
АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк»
- Адрес
- 414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3
- ОГРН
- 1023000817388
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
-
(8512) 51-72-50
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