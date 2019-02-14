Иностранный
Ижкомбанк,
Ижкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD
Ставка
2,00%
Сумма
от 500 $
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
20 $
Ставка
2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|24 мес.
|от 500 $
|2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежегодно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 367 дней ставка сохраняется
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 13:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Иностранный» в 15 городах России
3 355
Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
- Адрес
- 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
- ОГРН
- 1021800000090
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ижевск
- Телефоны
-
8 800 301-91-91 — единая справочная служба
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