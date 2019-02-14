Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно на сумму дополнительных взносов проценты начисляются по ставке 2% годовых Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования со 181 дня - по ставке 2% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 11:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.