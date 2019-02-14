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Банкоматный

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Росбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
38
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 мес.
от 3 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
  • открывается в банкомате с использованием основной банковской карты банка (кроме кредитных и cash-in карт)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат
Дата актуализации
01.02.2019 15:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Банкоматный» в 157 городах России
23 165
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
ОГРН
1027739460737
Сайт
www.rosbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 48
Банкоматы 76
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Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77

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Премиум 150 лет надежности (ежемесячно) 7 1 500 000 ₽ Посмотреть
150 лет надежности 6,4 15 000 ₽ Посмотреть
Премиум Пополняемый 6,3 500 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 5,1 15 000 ₽ Посмотреть
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