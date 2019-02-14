Банкоматный
Росбанк,
Росбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
38 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 мес.
|от 3 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Особые условия
-
- открывается в банкомате с использованием основной банковской карты банка (кроме кредитных и cash-in карт)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат
- Дата актуализации
- 01.02.2019 15:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Банкоматный» в 157 городах России
23 165
Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- ОГРН
- 1027739460737
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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|50 000 ₽
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