Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Особые условия открывается в банкомате с использованием основной банковской карты банка (кроме кредитных и cash-in карт) Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через банкомат Дата актуализации 01.02.2019 15:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.