Вход

Первоклассный

ЮниКредит Банк,

ЮниКредит Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
6,50%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 368 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 013
Ставка
6,5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 368 до 550 дней
от 15 000 ₽ до 15 000 000 ₽ 6,5
от 368 до 550 дней
от 500 $ до 200 000 $ 2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 3 000 рублей, 100 долларов;
  • не позднее 15 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при сроке фактического нахождения денежных средств во вкладе более или равному 1/2 срока вклада (учитываются полные дни) проценты выплачиваются по ставке, указанной в договоре за время фактического нахождения денежных средств во вкладе

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
22.01.2019 13:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Первоклассный» в 34 городах России
55 089
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ОГРН
1027739082106
Сайт
www.unicreditbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 33
Банкоматы 34
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-10-20 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Для жизни 8 100 000 ₽ Посмотреть
Новый уровень 7,45 1 000 000 ₽ Посмотреть
PRIME 7 1 000 000 ₽ Посмотреть
Зарплатный 6 15 000 ₽ Посмотреть
Клик Депозит (через мобильное приложение) 5,5 15 000 ₽ Посмотреть
Универсальный 5,25 10 000 ₽ Посмотреть
Клик Депозит (через интернет-банк) 5 15 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще