Первоклассный
ЮниКредит Банк,
ЮниКредит Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
6,50%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 368 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 013 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|от 368 до 550 дней
|от 15 000 ₽ до 15 000 000 ₽
|6,5
|от 368 до 550 дней
|от 500 $ до 200 000 $
|2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 3 000 рублей, 100 долларов;
- не позднее 15 дней до окончания срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при сроке фактического нахождения денежных средств во вкладе более или равному 1/2 срока вклада (учитываются полные дни) проценты выплачиваются по ставке, указанной в договоре за время фактического нахождения денежных средств во вкладе
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 22.01.2019 13:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Первоклассный» в 34 городах России
55 089
Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- ОГРН
- 1027739082106
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-10-20 — единая справочная служба
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