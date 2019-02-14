Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад инвестиционный Особые условия заявления на размещение денежных средств во вклад принимаются банком только от клиентов, которые приобрели программу накопительного страхования жизни (кроме программы "Моя Гарантия") ООО "СК "ЭРГО Жизнь" или программу инвестиционного страхования жизни ООО "СК "СиВ Лайф"" в АО ЮниКредит Банк;

сумма вклада не должна превышать единоразовый платеж по программе инвестиционного страхования или размер годового взноса по программе накопительного страхования жизни Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при сроке фактического нахождения денежных средств во вкладе более или равному 1/2 срока вклада (учитываются полные дни) проценты выплачиваются по ставке, указанной в договоре за время фактического нахождения денежных средств во вкладе Автопролонгация невозможна Дата актуализации 22.01.2019 13:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.