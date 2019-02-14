Доброе дело (ежемесячно)
Саровбизнесбанк,
Саровбизнесбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
732 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 001 ₽
Ставка
5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|732 дня
|от 10 000 ₽
|5
- всего два периода начисления процентов: с 1 по 367 день - 6% годовых, с 368 по 732 день - 4% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
-
благотворительный
банк из своих средств в качестве благотворительного пожертвования перечисляет в благотворительный фонд «Доброе дело» сумму, равную 0,1% суммы каждого вновь открытого и при этом не закрытого до конца календарного месяца вклада «Доброе дело»
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей; в течение первых 183 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полный период сохраняются
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Стабильный"
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 22.01.2019 17:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доброе дело (ежемесячно)» в 23 городах России
4 246
Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- ОГРН
- 1025200001254
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саров
- Телефоны
-
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Стабильный (в конце срока)
|7,3
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Стабильный (ежемесячно)
|7,2
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Доброе дело (в конце срока)
|5,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Праздник онлайн
|5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Праздник! (в конце срока)
|4,96
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Благополучный
|4,5
|700 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|4,5
|1 ₽
|Посмотреть
|Праздник! (ежемесячно)
|4,46
|10 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть