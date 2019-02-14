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Доброе дело (в конце срока)

Саровбизнесбанк,

Саровбизнесбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
732 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 102
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
732 дня
от 10 000 ₽ 5,5
  • всего два периода начисления процентов: с 1 по 367 день - 6,5% годовых, с 368 по 732 день - 4,5% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
благотворительный
банк из своих средств в качестве благотворительного пожертвования перечисляет в благотворительный фонд «Доброе дело» сумму, равную 0,1% суммы каждого вновь открытого и при этом не закрытого до конца календарного месяца вклада «Доброе дело»
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей; в течение первых 183 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за полный период сохраняются

Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Стабильный"
Дата актуализации
22.01.2019 17:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доброе дело (в конце срока)» в 23 городах России
4 682
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
ОГРН
1025200001254
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саров
Отделения 8
Банкоматы 24
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Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба

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