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Пенсионный доход+

Проинвестбанк,

Проинвестбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,19%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 043
Ставка
6,19%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 10 000 ₽ 6,19

всего три периода начисления процентов:

  • 7,5% - с первого по 370 дней;
  • 6% - с 371 по 750 дней;
  • 5% годовых - с 751 по 1 100 дней;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад с лестничным начислением процентов (до 7,5%);
  • открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход+» в 4 городах России
3 264
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
ОГРН
1025900000488
Отделения и банкоматы
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Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(342) 270-00-32

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