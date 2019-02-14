максимальная сумма вклада устанавливается в размере десятикратного первоначального взноса
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно
по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
срок внесения пополнения
по вкладам на 365 и 395 дней - не позднее 30 дней до окончания срока вклада, на 181 день - без ограничений по сроку
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - минимальная сумма каждого суммового диапазона (определяется вкладчиком самостоятельно в момент подписания договора)
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 17:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.