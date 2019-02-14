Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения по вкладам на 365 и 395 дней - не позднее 30 дней до окончания срока вклада, на 181 день - без ограничений по сроку Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - минимальная сумма каждого суммового диапазона (определяется вкладчиком самостоятельно в момент подписания договора) Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 17:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.