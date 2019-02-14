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Комфортный

Социнвестбанк,

Социнвестбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
110 684
Ставка
6,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 365 дней 395 дней
от 30 000 ₽ 6 6,15
от 200 000 ₽ 6,15 6,3
от 700 000 ₽ 6,3 6,45
от 1 500 000 ₽ 6,45 6,6
181 день 365 дней 395 дней
от 1 000 $ 0,15 0,3 0,2
от 6 000 $ 0,3 0,5 0,3
от 20 000 $ 0,4 0,6 0,4
от 50 000 $ 0,5 0,7 0,5
181 день 365 дней 395 дней
от 1 000 € 0,01 0,05 0,1
от 6 000 € 0,01 0,1 0,1
от 20 000 € 0,01 0,1 0,15
от 50 000 € 0,01 0,1 0,15

максимальная сумма вклада устанавливается в размере десятикратного первоначального взноса

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

по вкладам на 365 и 395 дней - не позднее 30 дней до окончания срока вклада, на 181 день - без ограничений по сроку

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - минимальная сумма каждого суммового диапазона (определяется вкладчиком самостоятельно в момент подписания договора)

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 17:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 1 городе России
5 394
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Справочная информация
АО «Социнвестбанк»
Адрес
450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42
ОГРН
1020280000036
Отделения и банкоматы
в вашем городе Уфа
Отделения 3
Банкоматы 23
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Телефоны
(347) 250-88-88

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