Универсальный
РАМ Банк,
РАМ Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
71 365 ₽
Ставка
7,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 15 000 ₽
|6,7
|6,8
|6,9
|от 150 000 ₽
|6,8
|6,9
|7
|от 1 000 000 ₽
|6,9
|7
|7,1
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 200 $
|0,5
|0,7
|1
|от 5 000 $
|0,75
|1
|1,75
|от 35 000 $
|1
|1,5
|2
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 200 €
|0,1
|0,3
|0,4
|от 5 000 €
|0,2
|0,4
|0,6
|от 15 000 €
|0,3
|0,5
|0,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
при уменьшении суммы вклада процентная ставка соответствует новому суммовому диапазону
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
по ставке 0,5% годовых в рублях, 0,01% годовых в долларах/евро
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 19:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 1 городе России
8 183
Справочная информация
ООО «РАМ Банк»
- Адрес
- 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 3, стр. 3
- Сайт
- www.rambank-msk.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 707-22-02
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