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Универсальный

РАМ Банк,

РАМ Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
71 365
Ставка
7,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней
от 15 000 ₽ 6,7 6,8 6,9
от 150 000 ₽ 6,8 6,9 7
от 1 000 000 ₽ 6,9 7 7,1
91 день 181 день 367 дней
от 200 $ 0,5 0,7 1
от 5 000 $ 0,75 1 1,75
от 35 000 $ 1 1,5 2
91 день 181 день 367 дней
от 200 € 0,1 0,3 0,4
от 5 000 € 0,2 0,4 0,6
от 15 000 € 0,3 0,5 0,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

при уменьшении суммы вклада процентная ставка соответствует новому суммовому диапазону

Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

по ставке 0,5% годовых в рублях, 0,01% годовых в долларах/евро

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.02.2019 19:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 1 городе России
8 183
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Справочная информация
ООО «РАМ Банк»
Адрес
123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 3, стр. 3
Сайт
www.rambank-msk.ru
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Телефоны
(495) 707-22-02

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