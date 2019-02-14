Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно, но есть ограничения: при уменьшении суммы вклада процентная ставка соответствует новому суммовому диапазону Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования по ставке 0,5% годовых в рублях, 0,01% годовых в долларах/евро Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация невозможна Дата актуализации 06.02.2019 19:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.