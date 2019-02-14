Вход

Классический

Калуга,

Калуга вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
6 050
Ставка
6,1%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 5 000 ₽ 5,8
от 200 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 6,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
  • от 5 000 рублей;
  • только наличными денежными средствами;
  • банка вправе в одностороннем порядке отменить прием дополнительных взносов
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 12:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 2 городах России
3 341
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
Адрес
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
ОГРН
1024000001739
Отделения и банкоматы
в вашем городе Калуга
Отделения 2
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(4842) 54-94-25

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Подарок 7 50 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Сберегательный 6,4 25 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,1 50 ₽ Посмотреть
Комфортный 6,1 1 400 000 ₽ Посмотреть
Капитализируемый+ 5,33 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Универсальный+ 4 10 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще