Классический
Калуга,
Калуга вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 050 ₽
Ставка
6,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 5 000 ₽
|5,8
|от 200 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|6,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно
- от 5 000 рублей;
- только наличными денежными средствами;
- банка вправе в одностороннем порядке отменить прием дополнительных взносов
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 12:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 2 городах России
3 341
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
- Адрес
- 248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
- ОГРН
- 1024000001739
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калуга
- Телефоны
-
(4842) 54-94-25
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