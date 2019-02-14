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Срочный

Камский Коммерческий Банк,

Камский Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
EUR
Ставка
0,10%
Сумма
от 100 €
Срок
186 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
0,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
186 дней
от 100 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
23.01.2019 16:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 10 городах России
3 059
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ОГРН
1021600000840
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 6
Банкоматы 8
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Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба

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