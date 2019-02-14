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Пенсия Растет

Ростфинанс,

Ростфинанс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,87%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
348
Ставка
3,87%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1095 дней
от 3 000 ₽ 3,87

всего три периода начисления процентов:

  • 1-365 дней - 4,7% годовых;
  • 366-730 дней - 3,7% годовых;
  • 731-1 095 дней - 3,2% годовых;
  • указана средняя годовая процентная ставка за весь срок нахождения средств во вкладе
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
оформляется банковская карта с бесплатным годовым обслуживанием
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 4,7%);
  • открывается при предъявлении пенсионного удостоверения либо удостоверения ветерана ВОВ, Труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств, военной службы, государственной службы
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

с 365-го дня

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
29.01.2019 10:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсия Растет» в 5 городах России
3 961
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
Адрес
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
ОГРН
1022300003021
Сайт
www.rostfinance.ru
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Телефоны
8 800 777-70-01 — единая справочная служба

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