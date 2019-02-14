Пенсия Растет
Ростфинанс,
Ростфинанс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,87%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
1095 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
348 ₽
Ставка
3,87%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1095 дней
|от 3 000 ₽
|3,87
всего три периода начисления процентов:
- 1-365 дней - 4,7% годовых;
- 366-730 дней - 3,7% годовых;
- 731-1 095 дней - 3,2% годовых;
- указана средняя годовая процентная ставка за весь срок нахождения средств во вкладе
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт
оформляется банковская карта с бесплатным годовым обслуживанием
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 4,7%);
- открывается при предъявлении пенсионного удостоверения либо удостоверения ветерана ВОВ, Труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств, военной службы, государственной службы
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 365-го дня
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 10:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсия Растет» в 5 городах России
3 961
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
- Адрес
- 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
- ОГРН
- 1022300003021
- Сайт
- www.rostfinance.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
8 800 777-70-01 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
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