Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт оформляется банковская карта с бесплатным годовым обслуживанием Капитализация нет Лестничный вклад да Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 4,7%);

открывается при предъявлении пенсионного удостоверения либо удостоверения ветерана ВОВ, Труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств, военной службы, государственной службы Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях с 365-го дня Автопролонгация невозможна Дата актуализации 29.01.2019 10:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.