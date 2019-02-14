Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Особые условия вклад открывается через интернет-банк Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 500/5 000 рублей; в течение первых 340 дней Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 12.02.2019 15:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.