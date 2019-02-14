Свобода действий - онлайн
Банк Жилищного Финансирования,
Банк Жилищного Финансирования вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
146 581 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 10 000 ₽
|6,85
|от 2 000 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Особые условия
-
- вклад открывается через интернет-банк
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
500/5 000 рублей; в течение первых 340 дней
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 15:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свобода действий - онлайн» в 12 городах России
13 063
Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
- Адрес
- 123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
- Сайт
- www.bgfbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-00-26 — единая справочная служба
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