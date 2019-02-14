Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежеквартально по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,7%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - 0,01%;

от 90 до 180 дней: за первые 90 дней - 6,7%, свыше 91 дня - 0,01%;

от 180 до 370 дней: за первые 90 дней - 6,7%, от 91 до 180 дней - 6,5%, свыше 181 дня - 0,01%;

от 370 до 900 дней: за первые 90 дней - 6,7%, от 91 до 180 дней - 6,5%, от 181 до 370 дней - 6,4%, от 371 до 540 дней - 3%, от 541 до 899 дней – 0,01% годовых Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения на 0,3 п.п. Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 12:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.