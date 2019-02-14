Юбилейный. 12 месяцев
Промтрансбанк,
Промтрансбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,45%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
713 ₽
Ставка
4,45%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 5 000 ₽
|4,45
- предусмотрено два периода начисления процентов: с 1 по 370 день - 7,3%, с 371 по 1100 день - 3% годовых;
- в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,3%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 90 дней после оформления договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 370 дней - 0,01%;
- свыше 370 дней: за первые 370 дней - 7,3%, от 371 до 730 дней - 3%, от 731 до 1099 дней – 0,01% годовых
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
- 0,3 п.п.
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 11:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный. 12 месяцев» в 17 городах России
4 331
Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
- Адрес
- 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 299-99-99
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Доходный кошелек
|6
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Юбилейный. 3 месяца
|4,47
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Юбилейный. 6 месяцев
|3,67
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Вклад на 31 день
|3
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный
|2,5
|100 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть