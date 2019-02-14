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Юбилейный. 12 месяцев

Промтрансбанк,

Промтрансбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
4,45%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
713
Ставка
4,45%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 5 000 ₽ 4,45
  • предусмотрено два периода начисления процентов: с 1 по 370 день - 7,3%, с 371 по 1100 день - 3% годовых;
  • в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,3%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 90 дней после оформления договора

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 370 дней - 0,01%;
  • свыше 370 дней: за первые 370 дней - 7,3%, от 371 до 730 дней - 3%, от 731 до 1099 дней – 0,01% годовых
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения
  • 0,3 п.п.
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 11:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный. 12 месяцев» в 17 городах России
4 331
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Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
Адрес
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
Отделения и банкоматы
в вашем городе Уфа
Отделения 7
Банкоматы 7
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Телефоны
(347) 299-99-99

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