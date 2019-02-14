Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежеквартально по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,7%) Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 60 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней - 0,01;

свыше 180 дней: за первые 180 дней - 6,7%, от 181 до 630 дней - 3%, от 631 до 999 дней – 0,01% годовых Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения на 0,3 п.п. Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 12:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.