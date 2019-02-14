Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования на счет по вкладу "Универсальный" Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия открывается клиентам, у которых закончился срок ранее открытого срочного рублевого вклада Пополнение нет Частичное снятие возможно, но есть ограничения: не более 20% от остатка на дату совершения расходной операции Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 29.01.2019 12:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.