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На старте - Доверие

РТС-Банк,

РТС-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,20%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
7 440
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 100 000 ₽ 7,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
на счет по вкладу "Универсальный"
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • открывается клиентам, у которых закончился срок ранее открытого срочного рублевого вклада
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

не более 20% от остатка на дату совершения расходной операции

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
29.01.2019 12:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На старте - Доверие» в 3 городах России
6 356
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Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
Адрес
445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тольятти
Отделения 2
Банкоматы 4
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Телефоны
(8482) 31-20-00

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