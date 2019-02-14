На старте - Доверие
РТС-Банк,
РТС-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,20%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 440 ₽
Ставка
7,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 100 000 ₽
|7,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт до востребования
на счет по вкладу "Универсальный"
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- открывается клиентам, у которых закончился срок ранее открытого срочного рублевого вклада
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
не более 20% от остатка на дату совершения расходной операции
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 12:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На старте - Доверие» в 3 городах России
6 356
Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
- Адрес
- 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тольятти
- Телефоны
-
(8482) 31-20-00
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