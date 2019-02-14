Пенсионный
Хакасский Муниципальный Банк,
Хакасский Муниципальный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 500 ₽
Срок
180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
12 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|от 500 ₽ до 2 000 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из ПФ РФ об установлении или назначении страховой пенсии;
- в случае достижения соответствующего возраста: для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет, а также когда до наступления пенсии по старости осталось не более 2-х месяцев, предоставление соответствующего документа из ПФ РФ не требуется
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 10:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 10 городах России
2 977
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
- Адрес
- 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
- ОГРН
- 1021900002563
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Абакан
- Телефоны
-
(3902) 35-75-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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