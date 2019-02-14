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Пенсионный

Хакасский Муниципальный Банк,

Хакасский Муниципальный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 500 ₽
Срок
180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
12
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней
от 500 ₽ до 2 000 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из ПФ РФ об установлении или назначении страховой пенсии;
  • в случае достижения соответствующего возраста: для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет, а также когда до наступления пенсии по старости осталось не более 2-х месяцев, предоставление соответствующего документа из ПФ РФ не требуется
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
07.02.2019 10:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 10 городах России
2 977
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
ОГРН
1021900002563
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Отделения 14
Банкоматы 43
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Телефоны
(3902) 35-75-00

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Любимый 7,65 50 000 ₽ Посмотреть
Выгодный (в конце срока) 7,25 1 500 000 ₽ Посмотреть
Выгодный (ежемесячно) 7,2 1 500 000 ₽ Посмотреть
С благодарностью 7,2 1 ₽ Посмотреть
Выгодный плюс 7,1 1 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,15 1 ₽ Посмотреть
День Победы 6 1 ₽ Посмотреть
Универсальный (без пополнения) 5,5 1 ₽ Посмотреть
Универсальный (пополняемый) 5,1 1 ₽ Посмотреть
Срочный (пополняемый) 0,8 100 $ Посмотреть
Срочный (непополняемый) 0,5 100 $ Посмотреть
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