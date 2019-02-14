Финансовая независимость
Московский Индустриальный Банк,
Московский Индустриальный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
45 010 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 365 до 730 дней
|от 300 000 ₽
|5,75
|от 700 000 ₽
|6,25
|от 365 до 730 дней
|от 500 $
|1
|от 1 000 $
|1,25
|от 365 до 730 дней
|от 500 €
|0,15
|от 1 000 €
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно
- Особые условия
-
- открывается только в рамках пакетов «Финансовая независимость Platinum» и «Финансовая независимость Black Edition»;
- предусмотрена возможность открытия вклада вкладчикам, относящимся к социально незащищенной категории граждан при предъявлении в Банк документа, подтверждающего принадлежность вкладчика к указанной категории, оформленного на его имя
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - минимальная сумма каждого суммового диапазона
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
+0,25 п.п. в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения, справки о назначении пенсии, удостоверения ветерана и при открытии через систему "Телебанк"
- Автопролонгация
-
возможна не более 3 раз
без явки вкладчика по вкладам открытым посредством системы «Телебанк» – 1 перезаключение не зависимо от срока размещения денежных средств
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 04.02.2019 10:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Финансовая независимость» в 113 городах России
37 630
Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- ОГРН
- 1027739179160
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-74-74 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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|Название
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