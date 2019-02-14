Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно Особые условия открывается только в рамках пакетов «Финансовая независимость Platinum» и «Финансовая независимость Black Edition»;

предусмотрена возможность открытия вклада вкладчикам, относящимся к социально незащищенной категории граждан при предъявлении в Банк документа, подтверждающего принадлежность вкладчика к указанной категории, оформленного на его имя Пополнение возможно Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - минимальная сумма каждого суммового диапазона Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения +0,25 п.п. в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения, справки о назначении пенсии, удостоверения ветерана и при открытии через систему "Телебанк" Автопролонгация возможна не более 3 раз без явки вкладчика по вкладам открытым посредством системы «Телебанк» – 1 перезаключение не зависимо от срока размещения денежных средств Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 04.02.2019 10:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.