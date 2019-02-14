Вход

Юань

Камский Коммерческий Банк,

Камский Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
CNY
Ставка
0,30%
Сумма
от 100 ¥
Срок
186 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
0 ¥
Ставка
0,3%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
186 дней
от 100 ¥ 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в первые 60 дней с момента открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
23.01.2019 16:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юань» в 10 городах России
2 849
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ОГРН
1021600000840
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 6
Банкоматы 8
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Новый Год с Камским 6,25 10 000 ₽ Посмотреть
Выгодный-Интернет Банкинг 6 500 000 ₽ Посмотреть
Доходный 5,75 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 5,75 500 000 ₽ Посмотреть
Доступный 4 1 000 ₽ Посмотреть
Универсальный-доверие 3 5 ₽ Посмотреть
Универсальный-срочный 1 5 ₽ Посмотреть
Валютный 0,1 100 $ Посмотреть
Срочный 0,1 100 € Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще