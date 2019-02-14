Юань
Камский Коммерческий Банк,
Камский Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
CNY
Ставка
0,30%
Сумма
от 100 ¥
Срок
186 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ¥
Ставка
0,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|186 дней
|от 100 ¥
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в первые 60 дней с момента открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 16:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юань» в 10 городах России
2 849
Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
- Адрес
- 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
- ОГРН
- 1021600000840
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
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8 800 200-04-38 — единая справочная служба
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