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Мобильный

ВУЗ-Банк,

ВУЗ-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
210 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
30
Ставка
5,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
210 дней
от 1 000 ₽ 5,2
210 дней
от 50 $ 0,25
210 дней
от 50 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 15:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный» в 29 городах России
5 190
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Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 10
Банкоматы 11
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Телефоны
8 800 700-27-00

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