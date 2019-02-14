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Ваш капитал

Старооскольский Агропромбанк,

Старооскольский Агропромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
20 085
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 181 дня до 1 года от 1 года до 1 года 6 мес.
от 50 000 ₽ 5 5,5
от 150 000 ₽ 5,5 6
от 300 000 ₽ 6 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

в течение первых 180 дней после оформления договора

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваш капитал» в 1 городе России
3 380
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Справочная информация
ООО «Старооскольский коммерческий агропромбанк»
Адрес
309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, <nobr>мкр-н</nobr> Олимпийский, д. 62
ОГРН
1023100000857
Отделения и банкоматы
в вашем городе Старый Оскол
Отделения 2
Банкоматы 6
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Телефоны
(4725) 44-98-61 — телефон горячей линии

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Срочный без дополнительных взносов 7,25 500 000 ₽ Посмотреть
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Пенсионный 7 3 000 ₽ Посмотреть
Срочный с дополнительными взносами 7 500 000 ₽ Посмотреть
Удобный 6,25 500 000 ₽ Посмотреть
Депозит+валютный 1,5 9 000 $ Посмотреть
Валютный 1 500 $ Посмотреть
Валютный пополняемый 0,75 500 $ Посмотреть
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