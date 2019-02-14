Праздничный пополняемый
Мегаполис,
Мегаполис вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
722 ₽
Ставка
6,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|370 дней
|от 10 000 ₽
|6,2
|6,6
|6,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно
- для вкладов на 370 дней - в течение первых 180 дней;
- на 181 день - в течение первых 90 дней;
- на 91 день - пополнение не предусмотрено
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 09:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Праздничный пополняемый» в 9 городах России
5 166
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Мегаполис»
- Адрес
- 428032, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 23
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Чебоксары
- Телефоны
-
(8352) 66-12-44
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Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Праздничный
|7,6
|10 000 ₽
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|Срочный
|6,9
|10 ₽
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|Новый
|6,7
|10 000 ₽
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|Свободный
|6,4
|1 000 000 ₽
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