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Праздничный пополняемый

Мегаполис,

Мегаполис вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
722
Ставка
6,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 370 дней
от 10 000 ₽ 6,2 6,6 6,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
  • для вкладов на 370 дней - в течение первых 180 дней;
  • на 181 день - в течение первых 90 дней;
  • на 91 день - пополнение не предусмотрено
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 09:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Праздничный пополняемый» в 9 городах России
5 166
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Мегаполис»
Адрес
428032, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 23
Отделения и банкоматы
в вашем городе Чебоксары
Отделения 5
Банкоматы 3
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Телефоны
(8352) 66-12-44

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