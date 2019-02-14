Универсальный Кошелек
Московский Индустриальный Банк,
Московский Индустриальный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
45 187 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 730 дней
|от 10 000 ₽
|5,25
|5,5
|5
|от 100 000 ₽
|5,5
|5,75
|5,25
|от 1 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|5,75
|6
|5,5
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 730 дней
|от 1 000 $
|0,5
|0,75
|0,75
|от 3 000 $
|0,75
|1
|1
|от 30 000 $ до 150 000 $
|1
|1,25
|1,25
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 730 дней
|от 1 000 €
|0,05
|0,05
|0,1
|от 3 000 €
|0,05
|0,05
|0,15
|от 30 000 € до 150 000 €
|0,1
|0,1
|0,2
пенсионерам можно открыть вклад на срок от 366 до 730 дней от 1 тыс. рублей под 5,5%;на сумму свыше максимальной проценты начисляются исходя из 1/2 процентной ставки, установленной по договору
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
- на 0,25 п.п. по вкладам в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения;
- открытии вклада через интернет-банк, мобильный банк или банкомат
- Автопролонгация
-
возможна не более 12 раз
по вкладам, оформленным на срок от 91 до 180 дней - 12 пролонгаций; от 181 до 365 дней - 6 пролонгаций; от 366 до 730 дней - 3 пролонгации; посредством системы «Телебанк» – 1 перезаключение не зависимо от срока размещения денежных средств
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 04.02.2019 10:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный Кошелек» в 113 городах России
55 243
Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- ОГРН
- 1027739179160
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-74-74 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
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Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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|Название
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|Мин. сумма
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|7,75
|30 000 ₽
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|7,5
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