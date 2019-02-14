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Универсальный Кошелек

Московский Индустриальный Банк,

Московский Индустриальный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
45 187
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 730 дней
от 10 000 ₽ 5,25 5,5 5
от 100 000 ₽ 5,5 5,75 5,25
от 1 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 5,75 6 5,5
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 730 дней
от 1 000 $ 0,5 0,75 0,75
от 3 000 $ 0,75 1 1
от 30 000 $ до 150 000 $ 1 1,25 1,25
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 730 дней
от 1 000 € 0,05 0,05 0,1
от 3 000 € 0,05 0,05 0,15
от 30 000 € до 150 000 € 0,1 0,1 0,2

пенсионерам можно открыть вклад на срок от 366 до 730 дней от 1 тыс. рублей под 5,5%;на сумму свыше максимальной проценты начисляются исходя из 1/2 процентной ставки, установленной по договору

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • на 0,25 п.п. по вкладам в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • открытии вклада через интернет-банк, мобильный банк или банкомат
Автопролонгация
возможна не более 12 раз
по вкладам, оформленным на срок от 91 до 180 дней - 12 пролонгаций; от 181 до 365 дней - 6 пролонгаций; от 366 до 730 дней - 3 пролонгации; посредством системы «Телебанк» – 1 перезаключение не зависимо от срока размещения денежных средств
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
04.02.2019 10:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный Кошелек» в 113 городах России
55 243
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
ОГРН
1027739179160
Сайт
www.minbank.ru
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Телефоны
8 800 100-74-74 — единая справочная служба

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