пенсионерам можно открыть вклад на срок от 366 до 730 дней от 1 тыс. рублей под 5,5%;на сумму свыше максимальной проценты начисляются исходя из 1/2 процентной ставки, установленной по договору

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях на 0,25 п.п. по вкладам в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения;

открытии вклада через интернет-банк, мобильный банк или банкомат Автопролонгация возможна не более 12 раз по вкладам, оформленным на срок от 91 до 180 дней - 12 пролонгаций; от 181 до 365 дней - 6 пролонгаций; от 366 до 730 дней - 3 пролонгации; посредством системы «Телебанк» – 1 перезаключение не зависимо от срока размещения денежных средств Открытие вклада online возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 04.02.2019 10:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.