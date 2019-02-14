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Автоград - пенсия

Автоградбанк,

Автоградбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
2,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
3650 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3650 дней
от 1 ₽ 2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения для зачисления пенсии
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ставка сохраняется

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 15:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Автоград - пенсия» в 19 городах России
4 177
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Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 8
Банкоматы 23
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Телефоны
(8552) 32-50-00

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