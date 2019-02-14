Автоград - пенсия
Автоградбанк,
Автоградбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
2,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
3650 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3650 дней
|от 1 ₽
|2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения для зачисления пенсии
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ставка сохраняется
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 15:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Автоград - пенсия» в 19 городах России
4 177
Справочная информация
АО «Автоградбанк»
- Адрес
- 423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
-
(8552) 32-50-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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