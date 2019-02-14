Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

иные 300 рублей; перечисление из пенсионного фонда, бюджета и государственных внебюджетных фондов Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ставка договора сохраняется Автопролонгация возможна Дата актуализации 13.02.2019 14:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.