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Кошелек пенсионера +

Энергобанк,

Энергобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 100 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
12
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 100 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • иные

300 рублей; перечисление из пенсионного фонда, бюджета и государственных внебюджетных фондов

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ставка договора сохраняется

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 14:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кошелек пенсионера +» в 9 городах России
3 461
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
ОГРН
1021600000289
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 16
Банкоматы 18
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Телефоны
(843) 293-93-93

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